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Лобода перестала скрывать внешность младшей дочери

09:33
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Тильде уже больше двух лет

Певица Светлана Лобода перестала скрывать лицо своей младшей дочери Тильды. Правда, на опубликованном снимке малышка надела солнцезащитные очки, поэтому фанаты не смогли понять, на кого она похожа. 

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Лобода два года прятала лицо Тильды от фанатов. Если она и публиковала снимки дочери, то со спины. Интерес к ее внешности подстегивает то обстоятельство, что певица держит в секрете личность отца. По слухам, им стал лидер Rammstein Тилль Линдеманн. 

11 октября Светлана Лобода опубликовала фото с Тильдой, сделанное, видимо, где-то на отдыхе. "Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребенку", - подписала кадр звезда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

- Сейчас по-любому под микроскопом рассматривают, похожа ли Тильда на Тиля, - комментируют поклонники. 

- Какая разница, на кого похожа и кто папа? Ребенок - чудо!

- Какая взрослая уже у Вас девочка.

- Наконец-то дождались Тильдочку.

- Мамина копия! 

Первой дочке Лободы уже девять лет. Артистка родила Еву от танцора Андрея Царя, с которым жила в гражданском браке.

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