В России разворачивают временные госпитали для больных COVID-19

Последняя информация о ситуации в регионах

Из-за роста числа заболевших коронавирусом в российских регионах разворачивают временные госпитали, усиливают контроль за соблюдением ограничительных мер и вводят новые. С понедельника на въезде в Орловскую область работают блокпосты. На Сахалине школьники ушли на каникулы. В Якутии бюджетников перевели на удаленку.

В Нижнем Новгороде для людей старше 65 лет, беременных и больных хроническими заболеваниями возобновили режим обязательной самоизоляции. С сегодняшнего дня все они могут получить больничные листы. Работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленную работу, а для тех, кто вынужден находиться в офисах и на производствах, установить разное время начала рабочего дня, чтобы снизить пассажиропоток в часы пик, передает "ТВ Центр".

В Якутии со вторника дня работники учреждений бюджетной сферы переходят на удаленный режим работы. На Сахалине - внеплановые школьные каникулы. Кроме того, ввели ограничения на массовые мероприятия в закрытых помещениях. Вместе собираться могут не больше 50 человек. В Орловской области возобновили работу учетно-заградительные посты на федеральных трассах и вокзалах. У всех въезжающих в регион проверяют температуру. Количество заболевших в области приближается к 10 тысячам.

Минобороны по поручению президента продолжает возводить в регионах многофункциональные медицинские центры. В Пскове завершили первый этап строительства детского инфекционного отделения. Еще два медучреждения на 100 койко-мест строят в Астраханской области. В Санкт-Петербурге временный госпиталь в Ленэкспо начал в понедельник прием пациентов с коронавирусом. Все ограничительные меры для горожан продлили до 29 ноября.

МХТ имени Чехова проверили на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Антисептик на входе, в раздевалке вместе с номерком выдают спиртовую салфетку. А вот разметки пред кассовой зоной нет.

"С администрацией театра была проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения данных мер. Были обследованы и изучены все предпринимаемые театром меры в части обеззараживания воздуха, в части соблюдения разметки и масочного режима", - сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Даниил Кобразов.

В столице выявляют больше 4 тысячи заболевших в сутки. Ситуация тяжелая, но контролируемая. У врачей есть все необходимое, чтобы оказывать помощь тяжелым патентам. Для тех, кто переносит коронавирусную инфекцию бессимптомно или с легким течением болезни, и нет возможности изолироваться дома, работает обсервационный центр в Сокольниках.

Предстоящая неделя может стать решающей в схватке с коронавирусом. График заболеваемости покажет, насколько эффективны меры противодействия распространению инфекции и насколько ответственно к ним подходит каждый из нас.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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