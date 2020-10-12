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В Степанакерте прогремела серия взрывов

11:50
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Объявленное перемирие местами нарушается

Этим утром в Степанакерте сообщили о серии взрывов, несмотря на вступивший в силу режим прекращения огня. С начала перемирия, как заявили в Нагорном Карабахе, погибли пять жителей непризнанной республики. О новых обстрелах говорят также в Баку и Ереване, обвиняя друг друга в агрессии. Ситуацию на линии соприкосновения Сергей Лавров обсудит в понедельник со своим армянским коллегой. Встреча пройдёт в Москве.
Алиев раскрыл суть 10-часовых переговоров по Карабаху

Дипломатический диалог важно продолжать, уверены в Москве. В понедельник Сергей Лавров примет армянского коллегу Зограба Мнацаканяна. Это будет уже вторая встреча министров за последние три дня, после пятничных 12-часовых переговоров с участием главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова. Визит представителя Еревана плановый, отметили в нашем дипведомстве. На повестке множество вопросов - от экономических до культурных. Однако события в Карабахе, безусловно, выходят на первый план.

Судя по сообщениям с линии соприкосновения, объявленное в ночь на субботу перемирие местами нарушается. Каждое утро Степанакерт просыпается под вой сирены. Воздушную тревогу объявляют, когда на город летят ракеты. Минувшей ночью, по словам местных жителей, снаряды разрывались где-то далеко от населенных пунктов. Представители непризнанной республики демонстрируют фрагменты беспилотников и бомб, которые применяет азербайджанская сторона против мирного населения Карабаха.

Баку традиционно в агрессии обвиняет Ереван. Ильхам Алиев сообщил, что за две недели горячей фазы конфликта погибло более сорока мирных азербайджанцев, более двухсот ранены. Цель Армении, по мнению президента, повторный захват освобожденных от оккупации территорий.

Приступить к диалогу Баку и Ереван призывают и в Евросоюзе. Карабах сегодня будет в центре внимания глав МИД ЕС. Ранее в Брюсселе переговоры, прошедшие в российской столице, назвали продуктивными. Необходимо, чтобы обе стороны - участники конфликта - следовали достигнутым в Москве договоренностям.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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