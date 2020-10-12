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В Башкирии жители спасли брошенного медведя

12:08
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Теперь у него новый хозяин

В Башкирии неравнодушные жители спасли медведя. Изможденного и голодного зверя, брошенного в лесу в тесной клетке, обнаружили грибники. Информация моментально разлетелась по соцсетям. Оказалось, косолапый когда-то был звездой цирка.
В Приморье крадущий мед из улья медведь попал на видео

На этой ферме бурого медведя встречали не как гостя, а как хозяина. Просторный вольер - теперь его новый дом. Правда, перед переездом настрадавшийся хищник еще долго не мог понять, что происходит.

О тяжелой судьбе этого зверя  узнала вся Башкирия, когда в лесу грибники случайно набрели на заброшенную клетку. Истощенный медведь провел в ней почти 17 лет! Без еды и воды он был просто оставлен прежними хозяевами.

Это видео облетело все социальные сети. Местные активисты, волонтеры и журналисты нашли бывшую дрессировщицу  Тишки. Ту самую, что много лет провела с ним на одной арене. Архивные кадры. Вот под овации восторженной публики  медведь танцует со своей дрессировщицей. А это и вовсе редкий трюк - хищник берёт человека на руки. Однако такое "сотрудничество" длилось недолго. Очень скоро блестящая цирковая "карьера" бурового медведя закончилась

"Я сказала директору: будем медведя отдавать. Мы его еще немножечко подержали - с полгодика, наверное, или с годик, пока не нашли ему местечко", - рассказала артистка цирка.

А потом новый хозяин и сам лишился свободы. Он  получил 14 лет тюремного срока. Так, Тишка остался  абсолютно никому не нужным. После того, как местные жители подняли тревогу, Росприроднадзор доверил медведя новому владельцу - местному фермеру. Здесь живут лошади, коровы, козы, утки, куры, павлины и даже собратья  косолапые. Сейчас Тишка только осваивается на новом месте.

Кем станет в новом доме Тишка, покажет время. Пока же он с удовольствием, как это и полагается косолапому, набирает вес на зиму.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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