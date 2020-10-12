Роспотребнадзор напомнил офисным работникам о профилактике COVID-19

Видео опубликовано на YouTube-канале ведомства

Правила безопасного поведения во время пандемии коронавируса напомнил Роспотребнадзор офисным работникам. Инструкция для тех, кто не перешел на удаленную работу, опубликована на YouTube-канале ведомства.

Россиянам рекомендуют отказаться от рукопожатий – хотя бы на время, соблюдать дистанцию в 1,5 метра со своими коллегами. Важно содержать в чистоте рабочее место, дезинфицировать предметы, к которым приходится прикасаться, проветривать помещение. Покидая рабочее место во время перерыва, следует надевать маску, ходить на обед группой не стоит.

Работникам также напомнили о необходимости мыть руки – сразу после прихода на работу и как можно чаще в течение дня. Надо постараться не касаться руками дверных ручек, перил и кнопок к лифте, не заходить в лифт, если он полный.

Сотрудникам с плохим самочувствием настоятельно рекомендуют оставаться дома. А лучше всего, если есть возможность, работать удаленно.

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