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Роспотребнадзор напомнил офисным работникам о профилактике COVID-19

09:56
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Видео опубликовано на YouTube-канале ведомства

Правила безопасного поведения во время пандемии коронавируса напомнил Роспотребнадзор офисным работникам. Инструкция для тех, кто не перешел на удаленную работу, опубликована на YouTube-канале ведомства.
Роспотребнадзор не видит оснований для новых ограничений из-за коронавируса

Россиянам рекомендуют отказаться от рукопожатий – хотя бы на время, соблюдать дистанцию в 1,5 метра со своими коллегами. Важно содержать в чистоте рабочее место,  дезинфицировать предметы, к которым приходится прикасаться, проветривать помещение. Покидая рабочее место во время перерыва, следует надевать маску, ходить на обед группой не стоит.

Работникам также напомнили о необходимости мыть руки – сразу после прихода на работу и как можно чаще в течение дня. Надо постараться не касаться руками дверных ручек, перил и кнопок к лифте, не заходить в лифт, если он полный.

Сотрудникам с плохим самочувствием настоятельно рекомендуют оставаться дома. А лучше всего, если есть возможность, работать удаленно.

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