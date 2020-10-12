Харламов высмеял Асмус

Юморист показал пародию на популярное шоу

Юморист Гарик Харламов высмеял свою бывшую жену Кристину Асмус в ролике-пародии на шоу "Холостяк" для Comedy Club. Мужчина отверг всех девушек, похожих на экс-супругу.

Харламов стал главным героем видео – тем самым "холостяком", внимания которого пытаются добиться невесты. Однако претендентки пришлись юмористу не по вкусу. Первая девушка представилась Кристиной, на что Харламов заявил: "Сразу нет!". Вторая хоть и оказалась Олесей, но актерская карьера претендентки не устроила мужчину.

Третья девушка назвалась интерном и добавила, что скоро станет врачом, что стало отсылкой к роли Асмус в сериале "Интерны". "Издеваетесь?!" - возмутился Харламов. Наконец, четвертая девушка ударила по самому больному. "Я профессиональный переводчик с английского и сейчас я перевожу очень интересный текст", — сказала она, после чего шоумен бросил в нее розу.

Харламосв и Асмус развелись в 2020 году после семи лет брака, у пары есть семилетняя дочь Настя. Актриса и юморист заявили, что расставание – это продуманный и взвешенный шаг, и после развода они хотят сохранить дружеские отношения.

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