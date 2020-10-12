В Москве от коронавируса вылечился еще 1131 человек

Выздоровевшие могут стать донорами

Заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что еще 1131 пациент вылечился от COVID-19 в Москве.

Как передает оперштаб со ссылкой на Ракову, общее число вылечившихся от вируса составило 262 750 человек.

Людям, которые побороли коронавирус, предлагают сдать кровь с антителами к COVID-19. Донором может стать совершеннолетний человек, который переболел коронавирусом и не имеет хронических заболеваний. У него не должно быть ВИЧ, а также гепатитов В и С.

Напомним, что с 5 октября столичные предприятия обязаны перевести на "удаленку" не менее 30% работников, всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Учитывая ситуацию с распространением COVID, столичный мэр Сергей Собянин распорядился увеличить продолжительность школьных каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах - с 5 по 18 октября.

С 9 октября в Москве приостановили льготный проезд для школьников и пенсионеров.

Эти меры направлены на то, чтобы снизить темпы распространения коронавируса и избежать более жестких ограничений.

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