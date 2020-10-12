ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве от коронавируса вылечился еще 1131 человек

10:04
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Выздоровевшие могут стать донорами

Заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что еще 1131 пациент вылечился от COVID-19 в Москве. 
Стало известно, когда в России наступит пик заболеваемости коронавирусом

Как передает оперштаб со ссылкой на Ракову, общее число вылечившихся от вируса составило 262 750 человек. 

Людям, которые побороли коронавирус, предлагают сдать кровь с антителами к COVID-19. Донором может стать совершеннолетний человек, который переболел коронавирусом и не имеет хронических заболеваний. У него не должно быть ВИЧ, а также гепатитов В и С. 

Напомним, что с 5 октября столичные предприятия обязаны перевести на "удаленку" не менее 30% работников, всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. 

Учитывая ситуацию с распространением COVID, столичный мэр Сергей Собянин распорядился увеличить продолжительность школьных каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах - с 5 по 18 октября. 

С 9 октября в Москве приостановили льготный проезд для школьников и пенсионеров. 

Эти меры направлены на то, чтобы снизить темпы распространения коронавируса и избежать более жестких ограничений.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Масочный режим
Масочный режим
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.