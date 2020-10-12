Назван оптимальный срок жизни смартфонов

Специалист рассказал, когда гаджет пора заменить

Эксперт Дмитрий Рябинин заявил, что в среднем любой современный смартфон способен прожить около трех лет, после чего его придется менять из-за непригодного аккумулятора.

"Сейчас цикл replacement, то есть тот срок, пока мы пользуемся одним смартфоном, быстро приближается к трем годам. Это рекорд, такого никогда не было. По сути, смартфоны по восприятию покупателей приближаются к бытовой технике, которую мы меняем, когда ломается старая, а не когда выходит новая с новыми функциями", - объяснил Рябинин.

По его словам, люди перестали обращать внимание на внешний вид и "особые" характеристики гаджета, а потому продать человеку с исправным телефоном новый смартфон стало гораздо сложнее.

Эксперт рекомендовал менять гаджет в среднем раз в три года, поскольку к этому времени телефон начинает заметно отставать по времени автономной работы от своих изначальных показателей.

"Убить" аккумулятор может и сам владелец смартфона, передает Радио Sputnik. "В отличие от телефонов и даже смартфонов десятилетней и пятилетней давности сейчас практически все модели имеют несъемный аккумулятор. Как только у них проявляются проблемы с аккумулятором, то нужно идти в сервисный центр и тратить дополнительные средства. Быстрая зарядка достаточно часто ускоряет этот процесс деградации аккумулятора", - добавил Рябинин.

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