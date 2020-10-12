ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Назван оптимальный срок жизни смартфонов

10:44
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Специалист рассказал, когда гаджет пора заменить

Эксперт Дмитрий Рябинин заявил, что в среднем любой современный смартфон способен прожить около трех лет, после чего его придется менять из-за непригодного аккумулятора.

Излучение смартфона опасно для кожи
Названы признаки, говорящие о скорой "смерти" телефона

"Сейчас цикл replacement, то есть тот срок, пока мы пользуемся одним смартфоном, быстро приближается к трем годам. Это рекорд, такого никогда не было. По сути, смартфоны по восприятию покупателей приближаются к бытовой технике, которую мы меняем, когда ломается старая, а не когда выходит новая с новыми функциями", - объяснил Рябинин.

По его словам, люди перестали обращать внимание на внешний вид и "особые" характеристики гаджета, а потому продать человеку с исправным телефоном новый смартфон стало гораздо сложнее.

Эксперт рекомендовал менять гаджет в среднем раз в три года, поскольку к этому времени телефон начинает заметно отставать по времени автономной работы от своих изначальных показателей.

"Убить" аккумулятор может и сам владелец смартфона, передает Радио Sputnik. "В отличие от телефонов и даже смартфонов десятилетней и пятилетней давности сейчас практически все модели имеют несъемный аккумулятор. Как только у них проявляются проблемы с аккумулятором, то нужно идти в сервисный центр и тратить дополнительные средства. Быстрая зарядка достаточно часто ускоряет этот процесс деградации аккумулятора", - добавил Рябинин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Девушка с телефоном
Девушка с телефоном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.