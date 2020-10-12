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Зеленский назвал условие своей отставки с поста президента

10:29
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Украине нужен другой лидер

Владимир Зеленский заявил о готовности оставить пост президента Украины. По его словам, Незалежной нужен другой лидер, если нынешний глава государства не может закончить войну в Донбассе.
Зеленский заявил о невозможности решить конфликт в Донбассе без Путина

"Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", - заявил Зеленский в интервью Би-би-си.

В то же время, Зеленский верит в возможность мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Он утверждает, что в противном случае и не пошел бы в президенты. Однако Украине в этом вопросе требуется помощь всего мира, отметил украинский лидер. Зеленский утверждает, что не держится за должность – его не интересуют ни рейтинги, ни власть.

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