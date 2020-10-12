Прилучному предсказали трудности с продажей дома за 200 млн

Новым жильцам придется гасить ипотечный кредит

Актер Павел Прилучный, который летом развелся с актрисой Агатой Муцениеце, продает дом за 200 миллионов рублей. Покупатели не проявляют к этой недвижимости особого интереса, считают эксперты.

Особняк Прилучного находится в подмосковном селе Жаворонки. Адвокат Маргарита Гаврилова сообщила, что трехэтажный дом занимает почти весь земельный участок, там нет ни гаража, ни парковки, ни бани.

По ее мнению, особняк не подходит для семьи, ведь хозяева даже не обустроили детскую комнату. "Это сугубо бизнес-вариант какого-то состоятельного нефтепромышленника из Уренгоя или Сургута", - заявила Гаврилова в программе "Звезды сошлись", добавив, что Прилучному будет непросто продать такую недвижимость.

Ситуацию осложняет еще и тот факт, что актер должен выплатить за дом ипотеку в 70 миллионов рублей.

Напомним, что Прилучный и Муцениеце развелись в июне. Их дети - Тимофей и Мия - живут то у отца, то у матери. По слухам, актер уже познакомил их со своей новой возлюбленной - актрисой Мирославой Карпович.

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