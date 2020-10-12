Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины "Вектора" на добровольцах

Препарат достанется не всем

В Роспотребнадзоре рассказали о том, как будут проходить пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", созданной в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

В ведомстве объяснили, что из всех желающих сделать прививку настоящий препарат получат только 75% добровольцев, остальным достанется плацебо.

Предполагается, что после регистрации препарат пройдет два клинических исследования. В одном примут участие 150 человек старше 60 лет, в другом - 30 тыс. старше 18 лет. "В настоящее время набор участников пострегистрационных исследований еще не начат, ведутся переговоры с клиническими центрами", - добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Исследования пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Алтайском крае и Новосибирской области, передает ТАСС.

Ранее в центре "Вектор" заявили, что регистрация вакцины запланирована на 15 октября. Препарат станет вторым отечественным средством для прививки от коронавирусной инфекции. Первым оказался "Спутник V", разработанный учеными из НИЦ имени Гамалеи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"