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Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины "Вектора" на добровольцах

11:02
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Препарат достанется не всем

В Роспотребнадзоре рассказали о том, как будут проходить пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", созданной в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

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В ведомстве объяснили, что из всех желающих сделать прививку настоящий препарат получат только 75% добровольцев, остальным достанется плацебо.

Предполагается, что после регистрации препарат пройдет два клинических исследования. В одном примут участие 150 человек старше 60 лет, в другом - 30 тыс. старше 18 лет. "В настоящее время набор участников пострегистрационных исследований еще не начат, ведутся переговоры с клиническими центрами", - добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Исследования пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Алтайском крае и Новосибирской области, передает ТАСС.

Ранее в центре "Вектор" заявили, что регистрация вакцины запланирована на 15 октября. Препарат станет вторым отечественным средством для прививки от коронавирусной инфекции. Первым оказался "Спутник V", разработанный учеными из НИЦ имени Гамалеи.

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