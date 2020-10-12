Кудрин рассказал, как на него готовилось покушение

Ему пришлось ходить с охраной

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что в 2005-2006 годах на него планировалось покушение.

В те годы Кудрин занимал пост министра финансов. Он отказал в льготах частной компании, которая должна была возвращать ресурсы, взятые из госбюджета. По его словам, он даже никогда не видел представителей этой компании.

"Воспринимал все как обычную, рядовую историю: в тот момент мы пересматривали очень много решений, принятых в 90-е годы предыдущими министрами, вице-премьерами. Принципиально зачищали старые хвосты, и я не мог предположить, что кто-то способен на крайние шаги", - рассказал он ТАСС.

Сотрудники ФСО узнали подробности готовящегося покушения на Кудрина. По распоряжению Владимира Путина к министру приставили охрану.

В итоге на организаторов покушения не завели дело, поскольку преступление предотвратили и никто не пострадал.

Алексей Кудрин также рассказал, что иногда он обращается к Путину на "ты" во время разговора на житейские темы. Они много лет проработали вместе. Когда политики жили в Петербурге, Путин с дочками приходили к Кудрину в гости. По словам Кудрина, президент сильно повлиял на его судьбу.

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