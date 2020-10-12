Гинцбург опроверг слухи о заболевших COVID-19 привитых добровольцах

Он объяснил, когда вакцина "Спутник V" начинает действовать

Вакцинацию от коронавируса отечественным препаратом "Спутник V" прошли порядка двух тысяч человек, и среди них нет инфицированных COVID-19, заявил глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он опроверг информацию о том, что добровольцы якобы заболели коронавирусом после первой и второй прививки вакциной. Гинцбург подчеркнул, что человек считается привитым лишь спустя три недели после второй прививки.

"Что значит заболевают? Они еще не считаются привитыми после первой прививки. Если на четвертый-пятый день антитела начинают вырабатываться, в лучшем случае, на 15-ый, а на 21-28-ой день, соответственно, они выходят на плато. А вообще-то они привиты только после второй прививки на 42-й день после первой. Кто-нибудь заболел на 42-й день?" - ответил критикам Гинцбург.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, созданную учеными из НИЦ имени Гамалеи. Об этом объявил президент страны Владимир Путин. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года. Более 20 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19.

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