В Петербурге задержали похитителей лекарств для онкобольных

Препараты злоумышленники перепродавали
В Санкт-Петербурге задержаны 16 человек - их подозревают в неоднократных хищениях дорогостоящих лекарств для онкобольных. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Сотрудники полиции экономической безопасности совместно с ФСБ провели серию обысков в медучреждениях, офисах и квартирах. Изъяты крупные суммы денег, документы, а также сами препараты. Их общая стоимость оценивается в 100 миллионов рублей.
Следователи полагают, что медикаменты вывозили из больниц, а затем перепродавали как оптом, так и в розницу.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"