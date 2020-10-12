В Петербурге задержали похитителей лекарств для онкобольных

Препараты злоумышленники перепродавали

В Санкт-Петербурге задержаны 16 человек - их подозревают в неоднократных хищениях дорогостоящих лекарств для онкобольных. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сотрудники полиции экономической безопасности совместно с ФСБ провели серию обысков в медучреждениях, офисах и квартирах. Изъяты крупные суммы денег, документы, а также сами препараты. Их общая стоимость оценивается в 100 миллионов рублей.

Следователи полагают, что медикаменты вывозили из больниц, а затем перепродавали как оптом, так и в розницу.

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