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Ефремов в СИЗО увлекся настольным теннисом

11:28
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Штанга и гантели артисту не по силам

Михаил Ефремов нашел себе в СИЗО новое хобби. Артист увлекся настольным теннисом, компанию ему составляют сокамерники, рассказал правозащитник Иван Мельников.
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"По моей информации, артист увлекся пинг-понгом, в который играет с сокамерниками в спортзале СИЗО-5. Для нового хобби Ефремов просил родственников передать ему новые ракетки", - рассказал Мельников агентству ТАСС.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал актера виновным в ДТП со смертельным исходом. В столкновении на Садовом кольце погиб курьер Сергей Захаров. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, он содержится в столичном СИЗО-5.

Спортзал, в котором проводит время за теннисом артист – камера со столом для пинг-понга, тренажерами, штангой и гантелями. Однако поднятием тяжестей Ефремов заниматься не может по состоянию здоровья. По словам правозащитника, актер также проводит много времени, отвечая на письма поклонников.

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