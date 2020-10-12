Силы ОДКБ начали маневры в Белоруссии

К учениям привлекли бронетехнику и авиацию

Учения "Нерушимое братство-2020" стартовали на полигоне Лосвидо в Белоруссии. В маневрах миротворческих сил ОДКБ участвуют более 140 российских военнослужащих, бронетехника и авиация, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Всего… около 40 единиц военной и авиационной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", вертолеты Ми-8АМТШ-В и Ми-24", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, также привлечены к маневрам специальные машины связи, радиационной и химической разведки, инженерная техника дистанционного разминирования.

Командно-штабные учения с миротворческими силами "Нерушимое братство - 2020" пройдут в два этапа. Они завершатся 16 октября розыгрышем практических действий на полигоне Лосвидо в Витебской области.

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