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Михаила Саакашвили избили в Греции

11:54
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Политик прибыл туда ради встречи с эмигрантами

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили во время его визита в Грецию избили неизвестные. Политик прибыл в Афины, чтобы встретиться с проживающими там грузинскими эмигрантами.
На Саакашвили совершено нападение в Киеве

Сообщается, что по дороге в кинотеатр, где должна была пройти встреча, Саакашвили окружили несколько женщин, а затем на него набросился молодой человек в капюшоне. Мужчина нанес политику несколько ударов по голове.

На место случившегося прибыл спецназ Греции, передает газета "Взгляд".

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году после того, как против него возбудили несколько уголовных дел и заочно приговорили к тюремному заключению. В 2015 году политик получил украинское гражданство и занял пост губернатора Одесской области, но в конце 2016 года был уволен президентом Украины Петром Порошенко. В середине 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт и назначил его главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины. Сейчас Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию, чтобы вновь участвовать в политической жизни страны.

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