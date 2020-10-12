ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Ленкому" грозит крупный штраф за нарушения антиковидных мер

12:07
  • понедельник
  • 12 октября 2020

В театре были отмечены нарушения дезинфекционного режима

Специалисты Роспотребнадзора накануне устроили проверку в местах массового сосредоточения людей по соблюдению мер по профилактике распространения коронавируса. Как указали в ведомстве, было проведено 17 исследований.

"Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции не выполнялись на трех объектах: Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова", в бизнес-центре и в одном из салонов красоты", - сообщили в  Роспотребнадзоре.

В частности, проверка выявила, что в бизнес-центре санитайзеры установлены не на всех этажах, также там отсутствуют рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

В театре же были отмечены нарушения дезинфекционного режима. Кроме того, там не было социальной разметки в туалете.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сотрудники полиции вручают пожилому мужчине в холле театра "Ленком" памятку об ограничениях из-за коронавируса
Сотрудники полиции вручают пожилому мужчине в холле театра "Ленком" памятку об ограничениях из-за коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.