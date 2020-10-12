"Ленкому" грозит крупный штраф за нарушения антиковидных мер

В театре были отмечены нарушения дезинфекционного режима

Специалисты Роспотребнадзора накануне устроили проверку в местах массового сосредоточения людей по соблюдению мер по профилактике распространения коронавируса. Как указали в ведомстве, было проведено 17 исследований.

"Мероприятия по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции не выполнялись на трех объектах: Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова", в бизнес-центре и в одном из салонов красоты", - сообщили в Роспотребнадзоре.

В частности, проверка выявила, что в бизнес-центре санитайзеры установлены не на всех этажах, также там отсутствуют рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

В театре же были отмечены нарушения дезинфекционного режима. Кроме того, там не было социальной разметки в туалете.

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