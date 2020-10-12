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Сын Тарзана и Королевой вмешался в скандал с изменой

12:09
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Он снизил градус напряженности в семье

Певица Наташа Королева и стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) заявили, что их 19-летний сын Архип спокойно отреагировал на скандал с изменой. 
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В сентябре прогремел скандал с участием Тарзана. Он изменил жене после долгих лет совместной жизни. Королева простила супруга, однако небольшая напряженность в их отношениях сохранилась. 

Архип не задавал родителями никаких вопросов по поводу случившегося, но дал им совет. "Он видит, что все в заморочке, - рассказала Королева в интервью Ксении Собчак. - Он говорит: "Мама, а что вы паритесь? Да ерунда! Расслабьтесь! Вы постарели, 10 лет назад вы бы внимания на это не обратили". Вот эта его легкость градус напряжения всей этой ситуации снизила". 

Сын Тарзана и Королевой учится на востоковеда в Высшей школе экономики. Он рассказал певице, что слово "кризис" в японском языке состоит их двух иероглифов - разрушение и шанс. Тарзан и Королева, по мнению их сына, должны пережить скандал с изменой и получить новый шанс на счастливое будущее. 

Напомним, Сергей Глушко и Наташа Королева женаты с 2003 года. В сентябре актриса Анастасия Шульженко сообщила, что давно встречается с Тарзаном. Она показала их переписку и обнародовала видео, на котором артист изменяет жене.

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