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В Словакии значительно ужесточили меры противодействия распространению COVID-19

12:17
  • понедельник
  • 12 октября 2020

В стране закрываются фитнес-центры, бассейны и аквапарки

В Словакии власти приняли решение ужесточить ограничения в свете ускорения темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в эфире Словацкого радио.

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С понедельника, 12 сентября, средние школы по всей стране решено перевести на дистанционное обучение, а с четверга, 15 октября, запрещено проведение любых общественных мероприятий, закрываются фитнес-центры, сауны, бассейны, пляжи и аквапарки. Исключение составляют профессиональные спортивные состязания, которые будут проходить без болельщиков и при обязательном условии, что все их участники имеют справки об отрицательных результатах тестов на COVID-19.

Власти Словакии ограничили и количество участников крестин, похорон и свадеб – их число определяется из расчета один человек на 15 кв. метров. В случае если обряд проводится под открытым небом, приглашенные должны соблюдать социальную дистанцию в 2 метра. Иные собрания с участием свыше шести граждан запрещаются.

Также граждан страны обязали носить защитные маски не только в помещениях, но и на улице. Рестораны, кафе и другие точки общественного питания смогут работать навынос или обслуживать посетителей только вне помещений – на летних верандах и открытых площадках.

Для магазинов выделили специальное время для обслуживания пожилых клиентов: с 09:00 до 11:00 по центральноевропейскому времени они будут работать только для покупателей от 65 лет и старше.

На сегодняшний день в Словакии коронавирусом заболело 19 851 человек при населении в 5,5 миллионов граждан. От осложнений, вызванных инфекцией, умер 61 житель республики, передает ТАСС.

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