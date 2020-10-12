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ЕС продлил введенные из-за Скрипалей антироссийские санкции

12:28
  • понедельник
  • 12 октября 2020

В черном списке – 9 человек и одна организация

Девять человек и одна организация включены в санкционный список Евросоюза, который будет действовать до 16 октября 2021 года. ЕС продлил ограничения в отношении физических лиц, пятеро из которых, по мнению Брюсселя, имеют отношение к сирийскому режиму, а четверо причастны к инциденту в Солсбери со Скрипалями. Под санкциями также Центр научных исследований в Сирии.
Европа пугает Россию новыми санкциями

Начало антироссийским санкциям, введенным из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери было положено осенью 2018-го, в прошлом году их уже продлевали. Санкционные меры подразумевают запрет на въезд в Евросоюз для физических и юридических лиц, а также замораживание их активов.

В европейских столицах подчеркивали, что меры приняты в рамках "выработки действий в сфере безопасности после инцидента в британском Солсбери". Они направлены, как утверждают в Брюсселе, против "причастных к разработке и применению химического оружия в любом месте, независимо от их гражданства и местонахождения".

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