Москвичам пообещали первый снег в конце недели

Похолодание ожидается к выходным

В столице в конце этой недели ожидается мокрый снег с дождем, рассказала метеоролог Татьяна Позднякова. По ее словам, ближе к выходным ночная температура станет слабоотрицательной, а в начале следующей недели уже "будут видны отдельные снежинки".

"К концу недели в Москве похолодает, температура в ночные часы уже будет около нуля или слабо отрицательной, возможны осадки в виде мокрого снега. В начале следующей недели возможны не просто осадки в виде мокрого снега, а уже будут видны отдельные снежинки", - заявила синоптик.

Она добавила, что температура воздуха в дневные часы опустится до 3-5 градусов, передает РИА Новости.

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