Резкий рост госпитализаций с пневмонией отмечен в Подмосковье

Число увеличилось на 40%

Существенный рост числа госпитализаций с пневмонией и COVID-19 отмечен в Подмосковье. За неделю, по данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, количество увеличилось на 40%.

"Если сравнивать госпитализацию прошедшей недели к предыдущей, то она, к сожалению, растет. Плюс 40% - примерно в день мы по COVID и пневмонии госпитализируем порядка 550 человек. Неделей раньше эта цифра была где-то около 400", - сказал Воробьев на совещании с зампредами правительства Подмосковья.

По словам губернатора, рост числа заболевших отмечен практически во всех городах области. Задача властей - сделать все, чтобы оказать помощь и поддержку всем, кто в ней нуждается, приводит слова Воробьева ТАСС.

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