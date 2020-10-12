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Запашный дал совет разочарованным в браке женщинам

12:59
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Дрессировщик призвал сделать выбор

Аскольд Запашный дал совет женщинам, которые разочаровались в своих отношениях. По мнению дрессировщика, не нужно терпеть неприятную ситуацию - всегда есть выбор.

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"Если тебя не устраивает мужчина, с которым ты живешь, чего ты мучаешься? Говорить, что те же дети являются якорем, — это бред. Можно и с этим разобраться. Главное, подходить к этому не эмоционально, а с точки зрения здравого смысла", - заявил Запашный.

Он высказал мнение, что если на женщину в отношениях ложится слишком много ответственности, то она начинает страдать. Дрессировщик привел в пример ситуацию, в которой жена занимается домашними делами и зарабатывает деньги, а муж лежит на диване. Запашный призвал не воспринимать подобный семейный уклад как данность.

"Любая женщина хочет быть нежной, ласковой и уязвимой. И даже если жизнь заставила ее быть другой, я не видел, чтобы в душе она перестроилась", - резюмировал он.

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