Путину доложили о состоянии алмазодобывающей отрасли

Президент России провел встречу с главой компании "Алроса"

Состояние алмазодобывающей отрасли в условиях пандемии обсуждали в понедельник в Кремле. Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой компании "Алроса" Сергеем Ивановым. Она бюджетообразующее предприятие Якутии и лидер по добыче алмазов в мире. Коронавирус оказал заметное влияние на эту сферу. Спрос и продажи резко упали. Многие зарубежные компании почти полностью прекратили производство и уволили сотрудников. Но Алроса практически не останавливала добычу и даже немного нарастила её объёмы. Сейчас отрасль постепенно восстанавливается, передает "ТВ Центр".

Путин: Вы сказали, что рынок восстанавливается, вы видите, да? Тем не менее, прорабатываете с правительством, с Минфином возможные варианты аналогичных мер поддержки, которые были предприняты ранее. Она нужна, эта поддержка?

Иванов: Мы надеемся, что в четвертом квартале мы сможем выйти на объемы продаж, которые были близки к уровню продаж прошлого года. Тем не менее, конечно, провал продаж, который произошел во втором квартале, был беспрецедентный.

Путин: А с занятостью у вас как?

Иванов: Владимир Владимирович, сегодня в группе работает около 33 тысяч человек. Текучка у нас около 7 процентов. Средняя зарплата – около 130 тысяч рублей, это сильно выше среднероссийской, выше средней зарплаты по Якутии. Компания инвестирует в социальные льготы около 9 миллиардов рублей по году, причем из них только половина – это то, что, условно говоря, обусловлено законодательством, и свыше 4 миллиардов – это дополнительные льготы, это наш социальный пакет.

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