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Песков рассказал, как будут решать проблему нехватки врачей в регионах

13:42
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Весной во многих частях страны наблюдалась острая нехватка медперсонала

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что на сегодняшний день практика отправки врачей в регионы в связи с проблемной ситуацией по коронавирусу отлажена.

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Он отметил, что весной в период вспышки заболеваемости эта система была опробована. Тогда столичные врачи оказывали помощь регионам в лечении заболевших коронавирусом, передает РЕН ТВ.

"Вы знаете, что это практиковалось в период первой вспышки, вы знаете, что медики из Москвы посетили огромное количество регионов, из других регионов также медики отправлялись туда, где ситуация была сложнее", - подчеркнул Песков.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 37,4 миллионов человек, 1,08 миллиона из них скончались. В России выявлено 1,3 миллиона заболевших, более 22 тысяч пациентов скончались.

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