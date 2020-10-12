Путин может обратиться к россиянам по поводу коронавируса

Песков ждет решения президента

Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам по ситуации с коронавирусом. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, все зависит от того, посчитает ли глава государства это необходимым.

"Это все зависит от решения главы государства, если он посчитает необходимым", - ответил Песков на вопрос журналистов.

Весной, в разгар эпидемии президент обращался к россиянам несколько раз. Путин, в частности, объявлял об ограничениях, а также о мерах поддержки.

Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, также заметил, что созданная в России система по борьбе с коронавирусом при нынешних темпах роста заболеваемости позволяет не переходить к полному локдауну. По словам представителя Кремля, сейчас сформирован больший запас прочности по сравнению с периодом первой волны эпидемии. В то же время, напомнил Песков, для российских властей жизнь и здоровье людей - это абсолютный приоритет.

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