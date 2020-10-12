Собянин осмотрел строящийся офисный парк Comcity в Новой Москве

Рядом с ним идет строительство жилого комплекса

В Новой Москве создано уже более 260 тысяч рабочих мест. А в развитие вложено около двух триллионов рублей. При этом больше половины - это частные инвестиции. Об этом заявил в понедельник мэр Сергей Собянин во время осмотра строительства второй очереди бизнес-парка Comcity.

Административно-деловой центр - это почти 300 тысяч квадратных метров, на которых расположены офисные помещения и торговые галереи с ресторанами, салонами красоты и фитнес-клубом. Предусмотрена удобная парковка. Также возводится и гостиница. А рядом идёт строительство жилого комплекса.

"Здесь в Comcity мы видим один из образцов того, как надо делать, как надо вкладывать инвестиции. Первоклассные офисные помещения, гостиницы, объекты соцкультбыта. Строящиеся гостиницы, жилье. То есть это город в городе. Причем хорошего качества объект. Один из самых лучших. Просто уникальный комплекс для Новой Москвы. Я надеюсь, что он будет не последний", - заявил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"