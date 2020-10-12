В России создают федеральный регистр льготников

Защите персональных данных уделят особое внимание

Федеральный регистр льготников создадут в России. Об этом в понедельник заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Встреча прошла в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".

Электронная система объединит всю информацию о тех, кто получает бесплатные лекарства, лечебное питание и другие льготы. Как отметил премьер, благодаря реестру людям будет проще подтвердить право на господдержку. Особое внимание - защите персональных данных. Доступ к базе получат только уполномоченные сотрудники. Прежде всего, в Пенсионном фонде и сфере здравоохранения. Также на совещании глава кабмина сообщил о снижении НДС на электронные и аудиокниги.

"Россия всегда по праву считалась одной из самых читающих стран мира. Мы будем и дальше поддерживать интерес к чтению, особенно с учетом новых форматов, которые в этой сфере становятся все более популярными. Правительство приняло решение вдвое снизить налог на добавленную стоимость на электронные и аудиокниги. Распространим льготную ставку - 10% - на книги по образованию, науке, культуре. Это позволит уменьшить их стоимость, сделать более доступными для покупателей и в целом - поддержать отрасль", - отметил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"