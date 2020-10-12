Решающая неделя: в Москве ежедневно проходят "коронавирусные" рейды

Есть ли шанс остановить вирус?

Эта неделя станет для Москвы во многом решающей в борьбе с COVID-19. Перевод почти трети сотрудников на удалённый режим работы, длинные школьные каникулы, домашний режим для пожилых горожан, а ещё проверки общественных мест - меры жёсткие, но необходимые, чтобы не допустить распространения опасного заболевания. Чего удалось добиться?

В здание Ленинградского вокзала сотрудники Роспотребнадзора заходят в сопровождении журналистов. Подобные проверки соблюдения мер профилактики распространения COVID-19 теперь проводятся ежедневно по всему городу, передает "ТВ Центр".

Инспекторы проверяют, как обеззараживается воздух, правильно ли готовится дезинфицирующий раствор для рук, везде ли нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции и главное - действительно ли она соблюдается. Ну и, конечно, соблюдается ли масочный режим сотрудниками и посетителями.

"Как мы сегодня увидели, действительно все залы оборудованы санитайзерами. Проблем с приобретением масок-перчаток на объектах железнодорожного транспорта в настоящий момент нет. И хотелось бы ещё отменить, что сегодняшний рейд показывает, что практически, наверное, 100 % пассажиров на Ленинградском вокзале находятся в масках и печатках", - сообщил заместитель начальника Московского территориального отдела управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Николай Ивлиев.

Впрочем, строго соблюдать все меры по-прежнему готовы далеко не везде и не все. Так, накануне были выявлены многочисленные нарушения в столичном театре "Ленком", дворце спорта "Мегаспорт" и московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Организациям-нарушителям теперь может грозить штраф до 500 тысяч рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также власти проверяют, действительно ли столичные организации отправили на удаленный режим работы часть своих сотрудников. Количество транспорта на дорогах этим утром по сравнению с прошлой неделей значительно сократилось. Но в метро и на улицах по-прежнему много пожилых людей - несмотря на то, что их социальные карты заблокированы для проезда.

С сегодняшнего дня в столичные ЗАГСы можно прийти только по предварительной записи. Ограничения, в первую очередь, коснутся подачи заявлений.

"Мы заботимся о наших гражданах и хотим предотвратить распространение коронавирусной инфекции в городе. Теперь столичные ЗАГСы будут оказывать все услуги по предварительной записи для максимального сокращения пересечения людей в отделах", - рассказала и.о. начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

При этом торжественные регистрации в ЗАГСах и на необычных площадках будут проходить в прежнем режиме. Но, конечно, молодоженам и гостям придется дополнить праздничные наряды масками и перчатками и держаться на отдалении от гостей. Да и количество приглашенных будет ограничено.

Эта неделя, по мнению столичных властей, может стать решающей для Москвы в борьбе с Covid-19. А значит, что при строгом соблюдении горожанами санитарных норм, стабилизировать эпидемиологическую ситуацию возможно будет без дальнейшего усиления ограничений.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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