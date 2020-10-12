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Крупная авария на Кутузовском с участием скорой попала на видео

15:13
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Одна из машин загорелась

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате крупной аварии на Кутузовском проспекте. Накануне вечером там столкнулись пять машин, в том числе скорая помощь.

Момент ДТП попал на видеорегистратор. На кадрах видно, как черная BMW резко перестраивается из ряда в ряд, выезжает на встречку и буквально влетает в автомобиль медиков - они следовали на вызов и пациента в машине не было. От лобового столкновение иномарку отбросило и она задела еще три машины.

В результате BMW превратилась в груду металла, а переднюю часть неотложки смяло. Одна из легковушек загорелась. 49-летний виновник аварии погиб на месте. Госпитализированы водитель скорой и еще двое пострадавших. Уже известно, что у владельца BMW было более 130 неоплаченных штрафов за превышение скорости и нарушение разметки.

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