Суд оставил в СИЗО рэпера, сбившего пешеходов в центре Москвы

Авария произошла еще месяц назад

В понедельник Мосгорсуд оставил в СИЗО рэпера Эльмина Гулиева, который на "Инфинити" сбил пешеходов в центре Москвы. Ранее музыкант был арестован на два месяца.

Сторона защиты просила изменить ему меру пресечения, но решение Таганского суда осталось без изменений. Самого рэпера в понедельник в Мосгорсуд не доставляли, он принимал участие в заседании по видеосвязи, передает "ТВ Центр".

ДТП произошло в середине сентября. На Остоженке белый внедорожник врезался в "Мерседес", после чего выехал на тротуар и сбил пешеходов. Пострадали четыре человека.

По данным столичного Дептранса, Гулиев ехал на красный свет. Ранее следователь заявлял, что в крови рэпера обнаружены каннабиноиды. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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