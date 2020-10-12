На востоке Москвы мужчина угрожал банку при помощи талончика

Злоумышленник задержан, возбуждено дело

Испугался и убежал. Неудавшееся ограбление, которое может обернуться настоящим наказанием. В Выхине-Жулебине 33-летний москвич пришел в отделение банка, взял талончик на обслуживание, а дождавшись своей очереди, передал кассиру записку с угрозами. Требовал денег, иначе обещал взорвать помещение.

Сотрудница банка вызвала администратора, но к такому развитию событий мужчина оказался не готов, развернулся и ушел. Свободой он насладиться не успел - задержали его по горячим следам. Возбуждено уголовное дело. Теперь горе-преступнику грозит вполне реальный срок по статье "Разбой", передает "ТВ Центр".

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