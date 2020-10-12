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В Морозовской больнице проводят трансплантацию костного мозга от неродственных доноров

15:18
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Такие операции крайне сложные

В Морозовской детской больнице начали делать сложнейшие операции по пересадке костного мозга от неродственных доноров. Сама процедура - огромный труд, но еще больше сил уходит на поиски подходящего органа. Ведь нужно не только подобрать, но и доставить его за считанные часы.
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В 11 лет Леша уже строит грандиозные  планы. Он непременно отправится в кругосветное путешествие на большом корабле. Ведь самое страшное уже позади:  пересадка костного мозга и долгая реабилитация. Леша - первый пациент, которому в Детской Морозовской больнице провели успешную трансплантацию  от неродственного донора.

"Очень хотелось бы встретиться  с этим человеком, потому что он подарил моему ребенку жизнь! Мы рады, что в Морозовской больнице появилась такая возможность делать пересадки костного мозга от неродственных доноров, потому что я Леше не подходила", - рассказала мама Леши, Галина Горбачева.

И таких спасенных детских жизней уже десятки. То, что еще 30 лет назад казалось невозможным, сегодня реальная медицинская процедура. Альтернативное донорство переживает настоящий бум. Спасти жизнь пациенту  может совершенно посторонний человек, причем в 80 процентах случаев.

Но даже когда родители не подходят, как это было в случае Леши, шанс выздороветь все равно есть. Сегодня доноров ищут по всему миру. Костный мозг для операции доставляют  в рекордные сроки  в специальной сумке - холодильнике, контролируя температуру на всем протяжении пути. Затем начинается многоступенчатый процесс подготовки к пересадке.

Операция длится  несколько часов. После чего пациента еще долго наблюдают  врачи.  "Сейчас это уже у нас поставлено на поток. Мы работаем так же не только с российским регистром, но и с международными регистрами, и довольно успешно осуществляем трансплантации от неродственных доноров", - рассказал врач - гематолог Отделения трансплантации костного мозга Морозовской детской больницы Евгений Бурцев.

Альтернативное донорство в России активно развивается. Когда донор найден, в России или за границей, его имя целый год держат втайне от пациента. А  долгожданное знакомство происходит только после успешного исхода операции. И при обоюдном согласии.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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