В "Аптекарский огород" привезли хризантемы из Нидерландов

Там проходит фестиваль "Краски осени"

В "Аптекарский огород" специально на фестиваль "Краски осени" привезли новую коллекцию хризантем из Нидерландов, передает "ТВ Центр".

Десятки сортов - самых разных оттенков. Классика - на все времена. Но в центре внимания - то, что сейчас в тренде: цветы с необычной окраской. Например, шоколадно-жёлтые или нежно-розовые, а ещё с экзотическими лепестками, похожими на тонкую бахрому.

Вырастить такую роскошь на приусадебном участке не удастся, российский климат слишком суров для столь нежных созданий.

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