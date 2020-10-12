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В "Аптекарский огород" привезли хризантемы из Нидерландов

15:27
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Там проходит фестиваль "Краски осени"

В "Аптекарский огород" специально на фестиваль "Краски осени" привезли новую коллекцию хризантем из Нидерландов, передает "ТВ Центр".

Десятки сортов - самых разных оттенков. Классика - на все времена. Но в центре внимания - то, что сейчас в тренде: цветы с необычной окраской. Например, шоколадно-жёлтые или нежно-розовые, а ещё с экзотическими лепестками, похожими на тонкую бахрому.

Вырастить такую роскошь на приусадебном участке не удастся, российский климат слишком суров для столь нежных созданий.

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Хризантемы
Хризантемы
Хризантемы
Хризантемы
Хризантемы
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