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Нобелевскую премию по экономике дали за развитие теории аукционов

13:23
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Лауреатами стали американцы

Нобелевскую премию по экономике получили американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон за "усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов". 
Нобелевскую премию по литературе получила американка Луиза Глюк

Награждение Пола Милгрома и Роберта Уилсона стало финальным событием Нобелевской недели. 

В 2019 году премию по экономике получили Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за "экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью". 

Напомним, что шведский химик, изобретатель и меценат Альфред Нобель не учреждал награду за достижения в области экономики. Премию в этой сфере основал Шведский государственный банк в честь своего трехсотлетия. 

Размер Нобелевской премии по экономике, как и в случае с другими номинациями, составляет 10 млн шведских крон.

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