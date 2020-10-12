Нобелевскую премию по экономике дали за развитие теории аукционов

Лауреатами стали американцы

Нобелевскую премию по экономике получили американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон за "усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".

Награждение Пола Милгрома и Роберта Уилсона стало финальным событием Нобелевской недели.

В 2019 году премию по экономике получили Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за "экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью".

Напомним, что шведский химик, изобретатель и меценат Альфред Нобель не учреждал награду за достижения в области экономики. Премию в этой сфере основал Шведский государственный банк в честь своего трехсотлетия.

Размер Нобелевской премии по экономике, как и в случае с другими номинациями, составляет 10 млн шведских крон.

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