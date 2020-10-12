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Путин обсудил с принцем Абу-Даби российскую вакцину от коронавируса

14:41
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Ее клинические испытания проходят, среди прочего, в ОАЭ

Ситуацию с коронавирусом обсудили в понедельник по телефону Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян. Разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.

Как сообщает пресс-служба Кремля, речь зашла и о российской вакцине "Спутник V". Её клинические испытания проходят также в Объединённых Арабских Эмиратах. Лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений и поговорили об обстановке на Ближнем Востоке, передает "ТВ Центр".

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