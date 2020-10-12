Порошенко выписали из больницы после лечения от коронавируса

Состояние здоровья экс-президента Украины улучшилось

Петр Порошенко чувствует себя лучше. Бывший президент Украины прошел курс лечения от COVID-19 и его выписали из больницы.

"Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. Сообщаем, что сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось", - сообщила пресс-служба политика.

О том, что Порошенко заболел коронавирусом, стало известно 29 сентября. Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" лечился дома. Однако позже его состояние ухудшилось, 3 октября политика госпитализировали с воспалением легких.

Как сообщила супруга бывшего украинского президента Марина Порошенко, у ее мужа обнаружились также проблемы с кровью. Заболела коронавирусом и одна из дочерей политика, Евгения. Однако у нее болезнь проявилась в легкой форме, передает ТАСС.

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