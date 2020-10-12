Глава Минтруда оценил ситуацию с безработицей в России

Безработных стало больше из-за COVID-19

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что с марта число зарегистрированных безработных в России выросло на 1,3 миллиона человек - до 4,8 миллиона.

"У нас на сегодняшний день ситуация на рынке труда остается достаточно сложной", - цитирует Котякова РИА Новости.

На встрече с депутатами фракции "Единая Россия" Антон Котяков сказал, что в начале распространения COVID-19 уровень безработицы достигал 4,7%. Сегодня этот показатель составляет 6,4%.

Антон Котяков также рассказал, что в стране насчитывается почти 20 миллионов человек, которые относятся к категории бедных. Это примерно 13,5% населения.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с безработицей в нашей стране гораздо лучше, чем в других государствах. При этом он назвал тревожным сигналом рост уровня безработицы на 1,7%.

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