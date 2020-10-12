Магазину Adidas в Москве грозит штраф до 300 тыс. рублей

Компанию оштрафовали за нарушение мер профилактики COVID-19

Объединение административно-технических инспекций Москвы обнаружило нарушение антикоронавирусных мер в магазине сети Adidas на западе столицы. Об этом сообщил главный специалист ОАТИ Москвы Дмитрий Рогов.

"Сегодня было проведено обследование в магазине сети Adidas на западе Москвы на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима. В магазине сети обнаружено отсутствие измерения температуры при входе и отсутствие перчаток как у посетителей, так и у рабочего персонала, а также отсутствие масок у посетителей. По данному делу составлен административный протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ, материалы по данному делу будут направлены в суд", - заявил Рогов.

По его словам, компанию ожидает штраф, нарушение обойдется в сумму до 300 тысяч рублей.

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