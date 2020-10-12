ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Магазину Adidas в Москве грозит штраф до 300 тыс. рублей

14:24
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Компанию оштрафовали за нарушение мер профилактики COVID-19

Объединение административно-технических инспекций Москвы обнаружило нарушение антикоронавирусных мер в магазине сети Adidas на западе столицы. Об этом сообщил главный специалист ОАТИ Москвы Дмитрий Рогов.

Работодателей оштрафуют за отсутствие сотрудников на удаленке
ЦДМ на Лубянке грозит полумилионный штраф за нарушения масочного режима

"Сегодня было проведено обследование в магазине сети Adidas на западе Москвы на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима. В магазине сети обнаружено отсутствие измерения температуры при входе и отсутствие перчаток как у посетителей, так и у рабочего персонала, а также отсутствие масок у посетителей. По данному делу составлен административный протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ, материалы по данному делу будут направлены в суд", - заявил Рогов.

По его словам, компанию ожидает штраф, нарушение обойдется в сумму до 300 тысяч рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Посетители торгового центра
Посетители торгового центра
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.