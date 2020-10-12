Названы три главных признака распадающихся отношений

Психологи объяснили, как понять, что дело идет к расставанию

Психологи назвали три признака того, что отношения находятся на грани разрыва. По мнению экспертов, отношения изжили себя, если в них присутствуют равнодушие, раздражительность и эгоизм.

Одним из первых признаков кризиса в отношениях является равнодушие к проблемам и интересам своей второй половинки. Если партнер перестает писать, звонить и спрашивать, как дела, то можно сделать вывод, что его попросту не беспокоят успехи и заботы избранника.

Вторым "звоночком" психологи считают раздражительность, критику и постоянные придирки по отношению к своей второй половинке. Если раздражение стало следствием угасших чувств, то это уже не удастся исправить.

Заключительным признаком принято считать эгоизм, при котором человек перестает осознавать себя как часть пары и начинает заботиться только о себе, передает dlia dam.

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