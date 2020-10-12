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Лавров рассчитывает на выполнение Баку и Ереваном соглашения по Карабаху

15:10
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Затягивать с политическим диалогом нельзя

Россия рассчитывает, что все пункты совместного заявления по Нагорному Карабаху будут выполняться, заявил глава российского МИДа. Сергей Лавров подчеркнул, что затягивать с политическим диалогом сторон конфликта нельзя.
Лавров обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана ситуацию в Карабахе

Лавров также сообщил, что глава МИД Армении примет участие во встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, которая состоится 12 октября.

Ранее на переговорах министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана в Москве была достигнута договоренность о гуманитарном перемирии. Однако Баку и Ереван выдвигают взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня.

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