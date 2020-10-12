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Пресняков рассказал о клинической смерти после разрыва с Орбакайте

15:37
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Музыканту потребовалось немало времени, чтобы оправиться после расставания

Владимир Пресняков признался, что расставание с Кристиной Орбакайте далось ему очень тяжело. Певец рассказал, что после разрыва отношений попал в больницу и перенес клиническую смерть.

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По словам Преснякова, хотя этот период жизни и оказался болезненным и сложным, он ни о чем не жалеет.

"Я не буду говорить о клинической смерти, но у меня ушли все страхи. Еще раз хочу сказать: тот период считаю одним из счастливых. Да, было много боли, но она оказалась не напрасной! Я очень благодарен Кристине за все, что было, за сына", - отметил исполнитель.

Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте расстались спустя десять лет отношений. Артисты до сих пор продолжают дружеское общение, певец часто видится с сыном.

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