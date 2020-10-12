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Суд обязал Алибасова вернуть Федосеевой-Шукшиной ее квартиру

15:11
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Оспорит ли продюсер это решение?

Продюсер Бари Алибасов обязан вернуть квартиру в Новой Москве своей жене - актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Такое решение 12 октября принял Троицкий районный суд Москвы. 
Алибасов передумал разводиться с Федосеевой-Шукшиной

Вадим Горжанкин, PR-директор Алибасова, сказал РИА Новости, что у продюсера есть основания для оспаривания решения суда. Однако основатель "На-На" пока не знает, будет ли он это делать.

По словам Горжанкина, его начальник всегда говорил, что квартира в Новой Москве принадлежит Федосеевой-Шукшиной. 

Недавно суд наложил арест на московскую квартиру, которую Федосеева-Шукшина подарила Алибасову. Актриса обратилась в суд, когда узнала, что продюсер передал недвижимость в собственность своему помощнику. Некоторое время назад Алибасов грозился развестись с женой, но потом помирился с ней. 

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов женаты с 2018 года.

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