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Тихановская отказалась считать себя президентом Белоруссии

15:23
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Она согласна называть себя символом свободы

Светлана Тихановская не считает себя президентом Белоруссии, хотя и уверена в своей победе на президентских выборах. Об этом бывший кандидат на пост главы государства заявила в интервью порталу tut.by.

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По словам Тихановской, люди голосовали за нее не как за будущего президента Белоруссии, а как за "переходного человека", который должен организовать новые выборы.

"Наверное, максимум, что я могу о себе сказать, - это символ свободы. Я понимаю людей, которые говорят: "президент Света", но я так себя называть не могу", - подчеркнула она.

Тихановская рассказала, что ближайшие соратники убеждали ее объявить себя президентом Белоруссии, однако она отказалась это делать: "С балкона можно крикнуть что угодно, но что стоит за этими словами, что ты можешь предложить?"

Говоря о своем будущем, Светлана Тихановская заявила, что не намерена пока возвращаться в Белоруссию. Она опасается ареста.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Победу на них одержал Александр Лукашенко. Он стал президентом республики уже в шестой раз. По официальным данным ЦИК, Светлана Тихановская набрала чуть больше 10%. После выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые не прекращаются до сих пор.

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