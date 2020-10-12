"Я не сумасшедший Наполеон": историку Соколову стало плохо в суде

Обвиняемый в убийстве аспирантки мужчина переживает, как выглядит в глазах общественности

Историк Олег Соколов, выступая в суде в понедельник, признался в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Во время допроса он также отказался считать себя сумасшедшим.

"Я хочу, чтобы люди знали, что я не сумасшедший какой-то Наполеон. Я серьезно занимался исторической реконструкцией, получил признание!" – заявил Соколов (цитата по РИА Новости).

Историк подробно рассказал суду о своих научных работах и увлечении исторической реконструкцией, после чего ему стало плохо, и он потребовал перерыв, чтобы принять таблетки.

По версии следствия, в ноябре прошлого года Олег Соколов застрелил свою сожительницу Анастасию Ещенко во время ссоры. Он расчленил тело девушки и попытался выбросить конечности в реку, но упал в воду. В рюкзаке историка и в его квартире нашли фрагменты тела.

Ранее в суде перечислили страшные находки, найденные в квартире историка.

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