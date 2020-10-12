Евросоюз признал, что не имеет права вводить санкции по делу Навального

Брюссель ищет другой путь

Евросоюз не может ввести санкции против конкретных лиц и организаций в России в связи с инцидентом с Навальным. Брюссель столкнулся с юридической проблемой – отсутствием конкретных подозреваемых.

"Обвинения в применении химического оружия не могут оставаться без последствий. Однако, чтобы собрать список из хотя бы десятка конкретных физических лиц, против которых можно ввести санкции, необходимо проследить обоснованную связь между ними и отравлением Навального", - приводит слова источника в дипмиссии одной из европейских стран агентство ТАСС.

Дипломат пояснил: если такая связь не установлена, любой из фигурантов списка легко сможет обжаловать эти санкции в суде. Тем не менее, в Брюсселе не останавливаются и изучают несколько путей решения проблемы.

В частности, ЕС рассматривает вариант создания отдельного механизма, в рамках которого против нескольких российских официальных лиц будут введены санкции не собственно "за применение химоружия", а за противодействие проведению "прозрачного расследования" инцидента с Навальным. В список планируют внести силовиков и чиновников, которых Брюссель считает причастными к этому делу.

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