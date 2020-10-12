ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Евросоюз признал, что не имеет права вводить санкции по делу Навального

15:35
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Брюссель ищет другой путь

Евросоюз не может ввести санкции против конкретных лиц и организаций в России в связи с инцидентом с Навальным. Брюссель столкнулся с юридической проблемой – отсутствием конкретных подозреваемых.
В анализах Навального в Омске был обнаружен алкоголь

"Обвинения в применении химического оружия не могут оставаться без последствий. Однако, чтобы собрать список из хотя бы десятка конкретных физических лиц, против которых можно ввести санкции, необходимо проследить обоснованную связь между ними и отравлением Навального", - приводит слова источника в дипмиссии одной из европейских стран агентство ТАСС.

Дипломат пояснил: если такая связь не установлена, любой из фигурантов списка легко сможет обжаловать эти санкции в суде. Тем не менее, в Брюсселе не останавливаются и изучают несколько путей решения проблемы.

В частности, ЕС рассматривает вариант создания отдельного механизма, в рамках которого против нескольких российских официальных лиц будут введены санкции не собственно "за применение химоружия", а за противодействие проведению "прозрачного расследования" инцидента с Навальным. В список планируют внести силовиков и чиновников, которых Брюссель считает причастными к этому делу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Алексей Навальный
Алексей Навальный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.