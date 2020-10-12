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Альтштейн рассказал, как "обеззаразить" деньги во время пандемии

16:23
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Коронавирус способен долго оставаться на банкнотах

Ученые из Австралии подсчитали, что коронавирусная инфекция способна дольше всего сохраняться на стекле, предметах из нержавеющей стали и денежных купюрах. Вирусолог Анатолий Альтштейн оценил эти данные.

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Согласно австралийским исследованиям, на гладких поверхностях при температуре +20 градусов коронавирус может выживать до 28 дней. Наибольшую опасность представляют гладкие экраны смартфонов, поскольку их дезинфицируют гораздо реже, чем руки.

Альтштейн отметил, что точность подобных расчетов во многом зависит от исходной дозы вируса, помещенной на предмет исследования.

"Если вируса наносится много, а потом учитывается по принципу "есть он или нет", то чем больше вы нанесли, тем дольше будет обнаруживаться. Также влияет штамм вируса – могут быть штаммы более лабильные и менее лабильные, то есть более устойчивые или менее устойчивые, гибнущие раньше и гибнущие позже", - подчеркнул вирусолог.

Он рекомендовал чаще дезинфицировать предметы постоянного пользования и особое внимание уделять смартфонам. Что касается денежных банкнот, Альтштейн напомнил, что коронавирусная инфекция чувствительна к ультрафиолету, а потому перед использованием деньги желательно "подержать на свету какое-то время", передает Радио Sputnik.

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