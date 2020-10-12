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Захарова раскрыла детали 11-часовых переговоров по Карабаху

15:56
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Путь дипломатам проложил Путин

Владимир Путин сыграл главную роль в достижении соглашения сторонами карабахского конфликта. Как рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава государства перед встречей министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве неоднократно говорил по телефону с армянским и азербайджанским коллегами.
Лавров рассчитывает на выполнение Баку и Ереваном соглашения по Карабаху

"Когда дорогу, которую тебе предстоит пройти, прокладывает президент России, это дает такие силы, что с этого пути свернуть невозможно", — заявила Захарова.

Как рассказала представитель МИД, переговоры продлились почти 11 часов и завершились около двух часов ночи. Изначально они носили характер консультаций, но в процессе удалось выработать документ, который стал бы отправной точкой в урегулировании конфликта.

Захарова призналась, что во время этих консультаций по-новому открыла для себя главу российской дипломатии. Лавров в этот раунд вложил весь свой интеллект, все свои способности переговорщика и человеческие качества, сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

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