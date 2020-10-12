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Вице-президент РАН назвал причину гибели животных на Камчатке

16:04
  • понедельник
  • 12 октября 2020

В воду попали токсины микроводорослей

Вице-президент РАН Андрей Адрианов рассказал о результатах анализа воды на Камчатке, где ранее был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.

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Возбуждено уголовное дело после загрязнения воды на Камчатке

По данным Адрианова, морских беспозвоночных животных убили токсины. Их в массовом количестве выделили микроводоросли Gymnodinium.

"Высокие концентрации были отмечены только для представителей рода Gymnodinium - они ответственны за выработку достаточно большого количества разных токсинов. Что интересно - именно токсинов, которые действуют на беспозвоночных животных", - сообщил ученый (цитата по РИА Новости).

Ранее специалисты выявили превышение допустимого содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Позднее загрязнение было выявлено еще на трех участках акватории Авачинского залива, а факты гибели морских обитателей выявили в Большой и Малой Лагерной бухтах, а также бухте Бабья.

Кроме ученых, расследованием ситуации на Камчатке также занимается Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.

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